Alfa Romeo GTV: sarà la rivale elettrica di Tesla Model 3 e BMW i4?

GTV: tre lettere che aumentano il battito cardiaco di ogni alfista. Il CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato ha espresso il desiderio di far tornare sul mercato una Gran Turismo Veloce, una vettura sportiva strettamente legata al DNA del marchio.

Nel piano quinquennale di Alfa Romeo del 2018 la GTV e una nuova 8C apparivano timidamente nella categoria "specialità". Il sogno durò poco poiché nel novembre 2019 è stato annunciato l'annullamento del progetto.

Il nome GTV ronza da anni nell'orbita Alfa Romeo ma il mercato automobilistico nel frattempo è mutato considerevolmente, cosa ci possiamo aspettare quindi da una futura GTV? Secondo la testata britannica Autocar Alfa Romeo ha effettivamente piani ambiziosi per il modello. L'idea sarebbe quella di proporre una coupé elettrica a quattro porte, in breve una spietata rivale della BMW i4, berlina elettrica in uscita quest'anno. Con buona pace dei puristi che attendevano una due porte dotata di V6.

Autocar tuttavia sottolinea lo stato embrionale del progetto: nonostante l'idea di una quattro porte elettrica sia quella più affascinante e papabile - alcune fonti dichiarano che il benchmark sono Tesla Model 3 e BMW i4 - Alfa Romeo non ha ancora scartato la possibilità di progettare una coupé due porte dalle linee retrò e non è esclusa la possibilità di montare un motore benzina elettrificato.

Quel che è certo è che tra noi e la GTV, nel caso venisse confermata, ci sono anni di attesa. Alfa Romeo dovrà prima gestire al meglio il lancio del SUV compatto Tonale, in arrivo nel giugno 2022. (Immagine copertina Rishi Soman e Siddhant Jaokar)