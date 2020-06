Questa Alfa Romeo GTV-GTAm del 1971 è in vendita ma ha qualcosa di strano

La storia di Alfa Romeo è costellata di successi sportivi e auto di pregio assoluto. Fra queste potremmo inserire anche l'Alfa Romeo GTV-GTAm degli anni '70, che un costruttore ha voluto replicare alla perfezione.

Una riproduzione estremamente fedele che infatti è costata in totale più di 200.000 dollari (180.000 euro circa), ben più della nuova Giulia GTAm presentata in questo 2020 con 540 CV a bordo. Ora però la vettura è in vendita a circa la metà di quel prezzo, i proprietari chiedono 102.900 dollari nella città di Miami, ma andiamo a vedere in dettaglio cosa andremmo a comprare con tale cifra.

Abbiamo già detto che si tratta di una riproduzione perfetta di una Alfa Romeo GTV-GTAm del 1971, con cambio manuale a 6 rapporti e svariati pezzi Alfaholics, dalle sospensioni alla plancia ultraleggera. Abbiamo poi cerchi in magnesio, iniezione del carburante elettronica e un motore Alfaholics Built 2.0L che eroga 220 CV.

Per la costruzione della vettura ci sono voluti 5 anni di lavoro, con l'opera di assemblaggio che è stata portata avanti dal famoso costruttore americano Leake. Sarebbe interessante capire perché gli attuali proprietari se ne stiano sbarazzando, in ogni caso spendereste mai 100.000 euro per una riproduzione? Pur perfetta che sia...