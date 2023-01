L'Alfa Romeo Giulietta rivive sui social: il render di un ipotetico restyling

La nuova Alfa Romeo Giulietta, la Segmento C del Biscione, è stata immaginata da un noto artista digitale, leggasi Theophilus Chin (alias Theottle). Sia chiaro, l'azienda di Arese ha deciso di eliminare il modello dal proprio listino, ma i fan dello stesso non mancano, ed è per questo che spesso e volentieri spuntano dei render online.

Dopo la nuova Alfa Romeo Giulia ipotizzata da Sugar Chow ecco quindi comparire l'amata Giulietta, sostituita di recente dal SUV Tonale. Theottle, per dare vita alla sua creatura, ha preso spunto dalla Giulia e dalle sue linee, disegnando quindi un'auto con un passo più corto rispetto al modello disponibile fino a poco fa sul mercato.

Il designer ha trovato ispirazione anche nella Stelvio, come ad esempio i finestrini laterali al posteriore e il portellone. Il muso e il retro sono invece presi direttamente dalla Tonale, ovviamente modificati sulle dimensioni della Giulietta del futuro. A impreziosire il tutto, delle grandi prese d'aria nel paraurti anteriore, che fanno pensare subito a una Quadrifoglio, e dei grossi cerchi in lega in classico stile Alfa Romeo, le cui dimensioni non sono state rese note ma che sembrerebbero essere di almeno 18 o 19 pollici.

In generale si tratta di un render che appare davvero ben fatto, una proposta molto riuscita che rende la Giulietta un'auto dallo stile moderno e al contempo compatta e massiccia, viste le giuste proporzioni. Theottle l'ha immaginata con cinque porte, di conseguenza è possibile ipotizzare anche una versione ancora più sportiva della Giuletta con sole tre porte e una forma quindi ancora più “tagliente”.

In ogni caso, come detto sopra, al momento il Biscione ha abbandonato dai propri piani le “piccole” Giuletta e Mito, dedicandosi invece alla Giulia, ai SUV e a una futura supercar, forse la 6C, che Alfa Romeo ha anticipato di recente con un teaser.