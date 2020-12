La Alfa Romeo Giulietta non avrà un'erede, si va verso il crossover

In questi giorni Alfa Romeo ha definitivamente dismesso la produzione della sua Giulietta, un modello oramai piuttosto anziano il quale è stato lanciato sul mercato nel lontano 2010. In molti si sarebbero aspettati una erede alla hatchback, ma a quanto pare costoro resteranno delusi.

Nonostante l'età sul groppone il team di sviluppo l'ha più volte aggiornata provando a tenerla al passo coi tempi, emulando una filosofia messa in piedi con l'apprezzatissima 147 che dal punto di vista dinamico ha accontentato il pubblico con diverse varianti. Nell'arco della sua storia la Giulietta ha fatto uso di numerose motorizzazioni, sia benzina che diesel, con la top di gamma mossa dal propulsore a quattro cilindri da 1,8 litri capace di erogare 240 cavalli di potenza ma la sola trazione anteriore.

Ad oggi il modello è stato scelto da circa 400.000 automobilisti, ma il gradimento riscosso in patria non ha permesso alla compagnia di farla succedere da un'altra hatchback senza rischi. Per questo motivo sembra che Alfa voglia puntare su un segmento leggermente superiore prendendo una versione "rimpicciolita" della piattaforma alla base della Giulia e basarvi il crossover Tonale con tanto di trazione posteriore, purtroppo però il veicolo latita già da molto tempo in quanto a informazioni dettagliate.

Dal nostro canto non possiamo mettere personalmente la mano sul fuoco scommettendo su queste indiscrezioni, ma è certo che un nuovo modello di hatchback Alfa non arriverà sul mercato entro i prossimi anni.

In chiusura vogliamo rimandarvi ad altre due interessanti informazioni inerenti la casa automobilistica italiana. La prima concerne la velocità massima nel mondo reale della Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: ecco il bolide sportivo lanciato a massima velocità sull'Autobahn. In ultimo vi consigliamo di dare un'occhiata a dei rumors sulla Alfa Romeo Brennero: il SUV pare verrà costruito in Polonia partendo da una architettura made in France.