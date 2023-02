L'Alfa Romeo Giulia SW è la rivale perfetta della BMW M3 Touring

Torna a mostrare le sue creazioni a tema Alfa Romeo il designer della rete Sugar Chow, e questa volta, a finire sotto le abili mani dello stesso, vi è la Giulia pensata in versione Station Wagon: il risultato è davvero sorprendente.

Dopo aver immaginato l'Alfa Romeo Giulia in versione Coupé ma anche una nuova versione della stessa Alfa Romeo Giulia, il designer ha deciso di dare vita a quella che sarebbe, a suo modo di vedere, la migliore versione dell'ammiraglia di Arese in versione touring.

Obiettivo, sfidare a viso aperto la BMW M3 SW, auto a dir poco fantastica. Secondo molti addetti ai lavori, Alfa Romeo ha peccato a non proporre una versione station della sua Giulia, tenendo conto tra l'altro di quanto siano vendute molto di più le famigliari rispetto alle versioni Sedan: pensiamo ad esempio alla Serie 3, ad Audi A4, A6 e via discorrendo.

Nell'ipotetica Giulia Station è chiaramente riscontrabile lo stile Alfa degli ultimi tempi, a cominciare dai richiami alla Tonale. Sugar Chow ha deciso di concentrarsi in particolare sulla versione Quadrifoglio, la più performante fra i modelli in circolazione, di conseguenza la vettura appare con un assetto ribassato, e uno splendido diffusore quasi in stile Ferrari Purosangue con ben quattro scarichi.

Spazio ad uno spoiler non vistoso sul tetto, mentre il frontale è in classico stile Alfa Romeo, con una grossa presa d'aria nella zona della targa, e altre due feritoie verticali ai lati. Bello il cofano, sagomato e sportivo, mentre gli specchietti sono di colore nero. Infine, a completare il tutto, i classici cerchi in lega di dimensioni generose in puro stile Alfa Romeo. Chissà che il CEO del marchio, Jean Philippe Imparato, non butti un occhio a questi disegni e ci faccia un pensierino: al momento tutto tace per quanto riguarda una versione station di Giulia ma in futuro nulla è da escludere.