Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio: stop vendita negli Stati Uniti

L'Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, con il loro motore V6 biturbo, stanno per dire addio al Nord America. Larry Dominique, capo delle operazioni nordamericane di Alfa, ha annunciato ufficialmente che il 2024 segnerà la fine della produzione delle vetture negli States.

Dominique ha dichiarato su Linkedin: "Il 2024 rappresenta l'ultima opportunità per ordinare una Giulia Quadrifoglio e una Stelvio Quadrifoglio con un V6 biturbo da 505 cavalli! Questa è l'ultima possibilità di possedere un Quadrifoglio dotato esclusivamente della tecnologia del motore a combustione mentre continuiamo la nostra metamorfosi verso un futuro elettrificato".

Sebbene la notizia possa rattristare alcuni, le parole di Dominique suggeriscono che ci sia un futuro per il marchio Quadrifoglio, probabilmente caratterizzato dall'elettrificazione. Non è un segreto che Alfa Romeo stia dirigendosi verso un futuro elettrico, come dimostrato dalla presentazione della 33 Stradale, l'ultima supercar a combustione interna dell'azienda, disponibile anche come veicolo completamente elettrico.

Mentre la Giulia e la Stelvio non sono supercar, da tempo circolano voci su varianti elettriche di prossima generazione. Con l'allentamento delle normative Euro 7, il motore V6 da 2,9 litri potenziato ha ancora un futuro. È possibile che, in futuro, vedremo modelli ad alte prestazioni utilizzare propulsori ibridi per migliorare le prestazioni anziché le ormai conosciute soluzioni sovralimentare termiche. Al momento, Alfa Romeo non ha rilasciato ulteriori dettagli, ma sembra che le versioni con motore da 2,0 litri di Giulia e Stelvio rimarranno ancora disponibili negli Stat Uniti regolarmente.

In merito alla situazione di Stellantis riguardo lo spostamento dei siti produttivi, in particolare si è parlato di Melfi, John Elkann ha dichiarato che, per il prestigio automobilistico italiano, Alfa Romeo rinascerà grazie a Stellantis, allo stesso modo in cui Volvo è rinata grazie al gruppo cinese Geely.