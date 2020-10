Alfa Romeo Giulia e Stelvio protagoniste del nuovo spot, 'Control'

Alfa Romeo USA ha appena rilasciato su YouTube il suo nuovo spot televisivo, utile a mostrare a tutti le doti delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2020. L'impatto visivo è sicuramente degno di nota, e ci resta che godercelo.

La nuova campagna marketing è riassunta sotto il nome di "Control" ed è già stata trasmessa da varie emittenti e network via cavo, in digital streaming e presso servizi multimediali online. La voce fuori campo è ad opera di Alexander Skarsgård, apparso in precedenza per la campagna Alfa Romeo "Type A", ma le protagoniste sono le varianti Quadrifoglio di Giulia e Stelvio.

"Per Alfa Romeo, il conducente è sempre al centro". Queste sono le parole di Tim Kunikis, Responsabile Globale di Alfa Romeo e leader del settore Autovetture per la divisione nordamericana di Dodge, SRT, Chrysler e Fiat. "Il focus sul conducente, evidenziato dalla nuova campagna, è incrementato dagli abitacoli aggiornati delle Alfa Romeo e figura un feeling premium, un display touchscreen centrale da 8,8 pollici come standard, connettività allo stato dell'arte con guida autonoma di Livello 2, offrendo al contempo più opzioni ai consumatori, più 'controllo' e una esperienza di guida trascinante."

All'interno della clip pubblicitaria le due vetture si esibiscono in manovre coreografate attraverso una tecnica fotografica di esposizione prolungata la quale contribuisce a creare tracciati luminosi, che alla fine vanno a comporre forme che gli appassionati del marchio conoscono benissimo.

A ogni modo, oltre alle feature esposte da Tim Kunikis, i modelli 2020 di Giulia e Stelvio non garantiranno miglioramenti dal punto di vista della motorizzazione. I modelli "base" offriranno un quattro cilindri compresso da 2,0 litri con 280 cavalli di potenza, mentre le spettacolari varianti Quadrifoglio erogheranno 510 cavalli di potenza scaturiti da un possente V6 bi-turbo da 2,9 litri.



Restando nei paraggi della casa automobilistica italiana, vi rimandiamo all'opinione di Auto Zeitung: per la rivista tedesca l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è assolutamente il SUV dell'anno. In ultimo ecco a voi un esemplare di Alfa Romeo Giulia GTAm appena avvistato sulle strade svizzere: il bolide ha un sound da urlo.