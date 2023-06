Alfa Romeo Giulia e Stelvio 100° Anniversary sono andate sold-out: 100 unità per modello

La Targa Florio del 1923 venne vinta da Ugo Sivocci a bordo di una Alfa Romeo RL, e quel trionfo coincise con il debutto del quadrifoglio verde a bordo delle vetture del biscione, motivo per cui Alfa Romeo ha deciso di festeggiare il 100° anniversario con due edizioni speciali di Giulia e Stelvio, che in pochissimo tempo sono finite sold-out.

Le versioni speciali Quadrifoglio 100° Anniversario di Giulia e Stelvio sono state presentate lo scorso aprile, e in appena due mesi le 100 unità per ogni modello sono state tutte vendute, e presto finiranno nelle mani dei legittimi proprietari, che avranno così una rarità all’interno del proprio garage.

Questa edizione limitata infatti è nata sull’ultimo restyling di Alfa Romeo Giulia e Stelvio, ma presenta una dotazione ancor più ricca, accostamenti cromatici dedicati e anche più potenza rispetto alle Quadrifoglio tradizionali. Sono solo tre le tinte disponibili, ovvero Rosso Etna, Verde Montreal e Nero Vulcano, a contrasto con elementi caratteristici di questa versione, come specchietti e griglia in fibra di carbonio, cerchioni in tinta nera (da 19 pollici su Giulia e 21 pollici su Stelvio) e pinze dei freni in tinta oro.

Dorate dunque come la placca commemorativa del quadrifoglio che è presente sui passaruota anteriori e che riporta le date 1923-2023. L’oro si ritrova anche all’interno, nelle cuciture dell’abitacolo che contrastano con i rivestimenti di pregio neri e in fibra di carbonio. Infine ricordiamo che le Quadrifoglio 100° Anniversario montano di serie lo scarico sportivo Akrapovic, e offrono 520 CV di potenza rispetto ai 510 CV delle Quadrifoglio standard.