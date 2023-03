L'Alfa Romeo Giulia Sportwagon sarebbe così: sfida aperta alla BMW M3 Touring

Come potrebbe essere l'Alfa Romeo Giulia Sportwagon Quadrifoglio? A rispondere a questo annoso quesito ci ha pensato 2ncs, un abile designer digitale che ha dato vita alla sua personalissima quanto riuscita idea della berlina di Arese per sfidare la BMW M3 Touring.

Purtroppo nei piani futuri di Alfa Romeo non sembra esservi una versione famigliare della Giulia, nonostante la berlina di Arese sia una delle auto più riuscite di sempre dello storico marchio meneghino di auto.

Eppure 2ncs ha voluto provare ad immaginare una possibile rivale della BMW M3 Touring, auto fantastica che l'azienda bavarese è tornata a mettere in commercio dopo anni di latitanza. Il risultato lo potete vedere su queste pagine, e si tratta di una Giulia che potrebbe tranquillamente competere con la tedesca, una versione decisamente aggressiva con vistose prese d'aria sui paraurti anteriori e posteriori, ma anche doppi scarichi incastonati, cerchi in lega di dimensioni generose, ovviamente un assetto ribassato, e fari al led di ultima generazione.

Una Giulia che mostra i muscoli quindi ma che è destinata a rimanere solo in versione digitale, visto che Alfa Romeo, come spiegato più volte dal CEO Jean-Philippe Imparato, si dedicherà ad altro.

Prima di tutto arriverà un nuovo SUV Alfa Romeo top di gamma che sfiderà BMW iX e Audi Q8 e-tron, Nei programmi dell'immediato futuro anche la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, una supercar omaggio alla storica coupé sportiva degli anni '60.

Insomma, tante novità per quanto riguarda l'azienda italiana, tutte quasi esclusivamente protratte all'elettrico, visto che, come spiegato in più occasioni da Imparato, senza gli EV oggi il marchio sarebbe morto.

Non sembra invece esservi spazio per alcuni progetti nostalgici che farebbero felici gli appassionati, a cominciare da una nuova Alfa Romeo Giulietta, più volte 'chiamata' a gran voce, ma che Arese ha messo nel dimenticatoio da tempo.