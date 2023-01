Alfa Romeo Giulia Sport Wagon? Se fosse così sarebbe magnifica

Come sarebbe l'Alfa Romeo Giulia Sport Wagon? Ci ha pensato Sugar Chow, noto designer digitale, famoso per le sue creazioni automobilistiche pubblicate sui social, ad immaginare la versione famigliare della berlina del Biscione.

Dopo avervi mostrato una ipotetica futura Alfa Romeo Giulietta in stile Tonale, ecco arrivare la SW della splendida ammiraglia della casa di Arese, una versione davvero affascinante e sportiva che sta già facendo brillare gli occhi ai milioni di Alfisti sparsi non solo per l'Italia. Anche in questo caso la station wagon della Giulia trae ispirazione dal SUV Tonale e dalla Giulia Sprint GT.

Il frontale prende spunto proprio dall'ultimo sport utility vehicle dell'azienda meneghina ma con dei fari che appaiono senza dubbio più sottili, il che fa apparire il tutto più futuristico, quasi un concept. Splendido il posteriore, dove troviamo una lunga barra luminosa che corre per tutta la coda, quindi un diffusore e uno spoiler anche in questo caso di chiara ispirazione Tonale: il tutto appare davvero ben riuscito.

A livello laterale la nuova famigliare del Biscione appare senza troppi fronzoli, con delle portiere completamente “pulite” (in quelle posteriori non vi sono nemmeno le maniglie), in stile retrò, ma nonostante manchino dei “segni distintivi” le scelte stilistiche sembrano decisamente azzeccate, comprese quelle dei finestrini, che sono stati completamente rivisti rispetto agli ultimi modelli Alfa.

A completare il tutto, dei vistosi cerchi in lega di almeno 19/20 pollici che traggono ispirazione dal classico design Alfa con i cinque cerchi, anche se completamente inediti. Insomma, una splendida famigliare che siamo certi farà battere il cuore degli alfisti, che nel frattempo avevano già pregustato la versione sedan dell'Alfa Romeo Giulia a firma Sugar Chow.