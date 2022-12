Zagato firma la nuova Alfa Romeo Giulia SWB: 510 CV e design da urlo

È stata ufficialmente svelata la nuova Alfa Romeo Giulia SWB, super sportiva a firma Zagato. Si tratta di un'auto esclusiva realizzata appositamente per un grande collezionista del Biscione.

Un vero e proprio gioiello che al suo interno racchiude un motore della Giulia Quadrifoglio e alcune componenti specifiche della versione GTA, la versione più estrema della berlina dell'azienda di Arese. Un modello che è stato molto chiacchierato nelle ultime settimane e che alla fine è comparso ufficialmente, senza deludere assolutamente le aspettative, a cominciare da quelle esigenti degli appassionati di Alfa.

Spicca un design decisamente sportivo per una carrozzeria coupé a tre porte e un motore altamente performante, un'auto unica, potente e nel contempo splendida. La Zagato è stata costruita sulla piattaforma della Giulia, ma rispetto alla collega è stata accorciata di diversi centimetri, precisamente 32, distribuiti fra 20 al posteriore e 12 nel passo. Il design è stato realizzato in collaborazione con il centro stile Alfa Romeo, guidato magistralmente da Alejandro Mesonero-Romanos e ovviamente richiama le vetture del Biscione già in passato firmate da Zagato, a cominciare dall'Alfa Roma SZ reduce da un restauro di FCA Heritage.

Proprio quest'ultima, celebre modello prodotto a cavallo fra gli anni '80 e '90, rappresenta l'antenata della Giulia SWB, con elementi comunque mutuati anche dalla mitica Codatronca del 1961. Ma l'ultima realizzazione di Zagato non è solo bella esteticamente in quanto, come detto sopra, racchiude nel suo cuore una potenza non da poco tenendo conto che ospita un motore da 2.9 litri V6 a benzina derivante dalla Giulia Quadrifoglio, il che significa che sotto il cofano vi sono racchiusi 510 cavalli con una coppia da 600 Nm: un vero e proprio divertimento per chi volesse godersi un po' di velocità in pista.

Resta da scoprire il prezzo, l'unico dettaglio che non è stato svelato della “creatura”: tenendo conto dell'esclusività, della firma di Zagato e della potenza non ci sorprenderemmo se la cifra fosse alquanto considerevole, molto probabilmente a 5 zeri. La Giulia SWB Zagato è una vera e propria fuoriserie in attesa che Alfa Romeo presenti la sua supercar nel 2023.