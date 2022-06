Alfa Romeo Giulia Speciale 2022 ufficiale: esisterà in solamente 15 unità!

In attesa della nuova Alfa Romeo Giulia elettrica, confermata dal CEO Jean Philippe Imparato e ora in fase di sviluppo, la casa del biscione ha pensato di lanciare l’inedita Alfa Romeo Giulia Speciale 2022 come edizione speciale della berlina limitata a sole 15 unità, disponibili solamente nella tonalità Verde Montreal Tri-coat.

Come ripreso dai colleghi di Motor1, questa versione specifica della Giulia si dota dell’allestimento Giulia Veloce con trazione integrale e ammortizzatori adattivi, oltre all’estetica unica con colore speciale, badge neri, calotte degli specchietti in fibra di carbonio, ruote da 19 pollici con un design a cinque fori e pinze dei freni gialle. All’interno, invece, troviamo finiture in fibra di carbonio che decorano il cruscotto, la console centrale e parti delle porte, oltre a cuciture rosse a decorare la cabina.

Sotto il cofano, invece, si colloca il motore quattro cilindri turbo da 2,0 litri che produce 280 cavalli e 415 Nm di coppia, con cambio automatico a otto rapporti. Secondo le previsioni di Alfa Romeo, la berlina riesce a raggiungere così 100 chilometri orari in 5,1 secondi.

C’è però una brutta notizia per gli italiani appassionati: la Alfa Romeo Giulia Speciale 2022 sarà infatti disponibile esclusivamente in Canada a 71.995 Dollari canadesi, ovverosia circa 52.900 Euro al cambio attuale.

Nel frattempo, eccovi il restyling della Alfa Romeo Giulia atteso per il 2023, l’ultimo modello prima del passaggio al 100% elettrico.