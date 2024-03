Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio premiata da Top Gear: è la berlina più bella del 2023

Dopo aver vinto in Germania lo Sport Auto Award, l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio riceve un altro riconoscimento internazionale a conferma di quanto la berlina del Biscione sia apprezzata dentro e fuori i confini nazionali.

Come fatto sapere nella giornata da ieri dal sito ufficiale di Stellantis, la vettura di Arese è stata incoronata dalla nota rivista Top Gear come la Sedan of the year 2023, la berlina più bella dell'anno scorso.

L'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, la cui vendita negli USA terminerà quest'anno, è stata premiata precisamente da Top Gear Hong Kong, fra le testate più importanti che ci siano. “Simbolo dell’anima sportiva Alfa Romeo - ricorda Stellantis - Giulia Quadrifoglio si è imposta fin dal suo esordio come riferimento per piacere di guida e performance nel segmento delle berline sportive”.

Il magazine ha voluto incoronare non soltanto l'estetica, il comfort e la raffinatezza della vettura, ma anche e soprattutto l'esperienza di guida memorabile ed emozionante che solo un'auto come appunto la Giulia Quadrifoglio può regalare.

“Top Gear Hong Kong ha infatti esaltato il carattere accattivante e sensuale della berlina, che, come una seduttrice, inebria le menti dei propri corteggiatori, sorprendendo inoltre per la sua potenza e il divertimento al volante”. La versione con il famoso logo verde prevede un motore V6 da 2,9 litri sotto il cofano che regala un sound davvero sportivo e soprattutto prestazioni molto interessanti in particolare se si adotta la modalità di guida denominata Race.

“Il prestigioso titolo assegnato da Top Gear Hong Kong – conclude Stellantis - è un importante segno di riconoscimento internazionale e rappresenta un’ulteriore conferma della passione profonda che lega i fan e gli esperti di tutto il mondo al marchio di Nobile Sportività Italiana”. La nuova Alfa Romeo Giulia uscirà nel 2026 e per la prima volta, oltre alla versione termica, sarà affiancata da quella elettrica; quest'ultima potrebbe avere delle potenze monstre e un'autonomia fino a 700km.

