Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio si lancia sull'Autobahn: ecco la velocità raggiunta

L'Alfa Romeo Giulia è senza dubbio una delle berline più apprezzate non soltanto in Italia ma anche oltre i confini nazionali. Le sue linee eleganti e sportive e il suo classico stile Alfa, l'hanno resa una delle auto più amate da automobilisti e addetti ai lavori degli ultimi anni. E cosa c'è di più bello che vederla sfrecciare a velocità elevata?

Dopo il video di una Maserati Ghibili Trofe V8 a folle velocità sull'Autobahn, la protagonista sulle autostrade tedesche è una Alfa Romeo Giulia versione Quadrifoglio, quindi la più potente della sua categoria. Stiamo parlando di una vettura che monta un motore V6 Biturbo da 2,9 litri, con una potenza complessiva di ben 503 cavalli, 375 kilowatt. La sua accelerazione è straordinaria, visto che è in grado di passare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi, con una coppia di 600 Newton-metri, e una trasmissione automatica a otto velocità.

Sorprende la velocità massima, ben 307 chilometri all'ora, che l'automobilista protagonista nel video in questione ha ben pensato di provare a raggiungere. Ovviamente, va ricordato, sulle autobahn non vi è alcun limite di velocità, e il governo ha deciso di prorogare questa normativa, sottolineando come la diffusione delle auto elettriche farà da deterrente a coloro che vorranno sfrecciare a velocità elevate.



Nel video in questione si vede un'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio di serie, ad eccezione dello scarico Akrapovic e della carrozzeria con tanto di decalcomanie. Il guidatore si mette alla guida del suo bolide alla ricerca del miglior tratto possibile dove poter raggiungere la velocità dichiarata dalla casa di Arese, ma il tentativo è andato male, visto che la vettura si è fermata a 278 km/h, quindi 29 chilometri in meno rispetto al limite massimo. Chissà se in futuro ci ritenterà, nel frattempo godetevi il filmato: vedere un'Alfa Romeo Giulia sfrecciare non ha prezzo.