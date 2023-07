Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Coupé, la sfida a viso aperto del Biscione a BMW

Come potrebbe essere l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Coupé? Per provare a trovare una risposta adeguata a questo annoso dilemma abbiamo scomodato il designer del web Sugar Chow, che spesso e volentieri è stato protagonista sulle nostre pagine.

Sua è ad esempio l'Alfa Romeo Giulia SW rivale perfetta della M3 Touring, ma si tratta solo di una delle sue straordinarie creazioni. L'ultima ha come protagonista quella che potrebbe essere una sfidante della BMW M4, che però, almeno per ora, non sembrerebbe essere nei piani dell'azienda meneghina.



Mai dire mai comunque visto che secondo alcuni addetti ai lavori non è da escludere che con la seconda generazione della Giulia possa giungere anche una versione sportiva a due posti della stessa berlina, magari con la possibilità di più motorizzazioni, a cominciare da una full electric.



Del resto nei piani futuri del Biscione vi è l'elettrico al 100 per cento, di conseguenza i puristi se ne debbano fare una ragione, con i motori termici che scompariranno piano piano fino appunto a lasciare spazio ai propulsori con la spina.

Tornando alla nostra Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Coupé di Sugar Chow, tra l'altro già svelata qualche mese fa con altri scatti, spicca senza dubbio la coda tronca, così come da diktat di Alfa Romeo in vista dei modelli futuri di Arese, e anche un deflettore che rende la due posti alquanto cattiva, con quattro scarichi ultra performanti.



Bella l'idea di utilizzare i cerchi in tinteggiatura scura, così come da recente tradizione delle Quadrifoglio, e tonalità dark che ritroviamo anche nel tetto che fa da collegamento fra il lunotto posteriore e quello anteriore, con tanto di pinna incorporata di colore nero.



I fari posteriori e la coda richiamano alla Giulia SWB Zagato, belva da 510 CV, mentre sul frontale troviamo la classica calandra Alfa, anche in questo caso di colore nero, con delle luci molto sottili che danno al muso un aspetto decisamente minaccioso. Insomma, una realizzazione davvero ben riuscita: chissà che Arese non ci pensi davvero a metterla in produzione.