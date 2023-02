La nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio avrà 1.000 cavalli e una super autonomia

Il CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti in merito alla nuova Giulia. La prossima generazione della berlina del Biscione sarà completamente elettrica e avrà una potenza monstre.

Una data certa ancora non c'è, ma secondo gli addetti ai lavori dovrebbe arrivare non prima del 2026, tenendo conto che per il 2025 è prevista la nuova Stelvio full electric. L'attesa sarà comunque ripatagata visto che, stando ad Imparato, la nuova Giulia Quadrifoglio potrà garantire prestazioni al top della sua gamma, a cominciare da un'autonomia della batteria elettrica di 700 chilometri, oltre ad una potenza da 1.000 cavalli. Sarà quindi una vera e propria supercar con sembianze da berlina, di conseguenza una vettura che si preannuncia fantastica.

Queste, va specificato, saranno comunque le prestazioni riservate alla Quadrifoglio, la versione estrema della vettura di Arese, ma la “base” dovrebbe comunque disporre di 345 cavalli che arriveranno fino ad 800 per la top di gamma. Sfruttando quanto già visto sulla Maserati Granturismo Folgore, la nuova Giulia Quadrifoglio potrebbe avere la trazione a tutte le quattro ruote, abbandonando di conseguenza quella riservata al solo asse al posteriore.

“Passeremo a una vera e propria modalità di sostituzione concreta – ha detto Imparato in merito al passaggio all'elettrico - non voglio che i proprietari e i clienti del marchio soffrano a causa di questo passaggio all’elettrico; voglio che l’Alfa Romeo continui ad essere amata”, aggiungendo che la nuova Giulia dal punto di vista estetico sarà “l’Alfa Romeo che tutti vogliamo”, cercando nel contempo di fare concorrenza ai marchi premium tedeschi, a cominciare da BMW, da sempre la rivale a cui punta la casa di Arese. Imparato ha spiegato anche che la nuova Giulia avrà un'architettura elettrica a 800 Volt, di conseguenza avrà una ricarica molto rapida, in grado di passare dal 10 all'80% in soli “18 minuti”, e il CEO è stato eloquente da questo punto di vista: “non vogliamo passare ore a caricare un’auto”.

Insomma, tante interessanti novità che fanno ben sperare in vista della nuova berlina di Arese, senza dubbio una delle auto più riuscite nella storia recente del marchio italiano. Tra l'altro nel futuro di Alfa Romeo c'è anche la 33 Stradale, esclusiva supercar che farà tornare in vita una vettura storica quanto amatissima. Prima di congedarci vi lasciamo all'Alfa Romeo Giulia Coupé immaginata dal designer Sugar Chow: che spettacolo.