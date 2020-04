Un'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio a 322 km/h in autostrada: il video

L'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è una vettura eccezionale, in grado di regalare grandi emozioni e altissime prestazioni. La casa italiana ad esempio dichiara una velocità massima di 307 km/h, c'è però qualcuno che è riuscito ad andare anche oltre.

In Italia sfruttare a pieno regime un'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è alquanto difficile, visto che la velocità massima possibile sulle nostre strade è di 130 km/h, in Germania però abbiamo a che fare con leggi completamente diverse. Anche se qualcuno a livello politico si sta battendo per immettere anche in Germania regole ferree e i 130 km/h massimi, a oggi le autostrade del Paese sono ancora prive di limiti, con i possessori di auto sportive che possono divertirsi senza rischiare sanzioni o di vedere la loro patente tagliata in due pezzi.

Ebbene sul web è spuntato il video di una Giulia Quadrifoglio che su una autobahn tocca la bellezza di 322 km/h, una cifra davvero impressionante possibile grazie al potente V6 Alfa Romeo di derivazione Ferrari montato sotto il cofano dell'auto. Un motore che sulla carta promette 510 CV e 600 Nm di coppia, in grado di girare in 7:28 minuti sul circuito tedesco del Nurburgring, che vista anche la stazza della vettura è un risultato a dir poco eccezionale.