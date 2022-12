La nuova Alfa Romeo Giulia immaginata da Sugar Chow: eleganza e classe

Come sarà la prossima Alfa Romeo Giulia? La prossima berlina a tre volumi del Biscione uscirà dalla fabbrica di Arese negli anni a venire ma nel frattempo l'artista Sugar Chow dell'atelier Sugar Design ha proposto la sua versione, decisamente ben riuscita.

La nuova generazione della berlina del Biscione è stata rivista da Sugar Chow senza stravolgere la sua anima e soprattutto il suo cuore Alfa Romeo. La Giulia rivisitata appare infatti in linea con il design degli ultimi modelli della casa automobilistica italiana apprezzata in tutto il mondo, a cominciare dalla nuova Tonale, il C-SUV di recente fabbricazione. Inoltre, non mancano dei riferimenti al glorioso passato del marchio, per un risultato che sembra convincere anche i più scettici.

Il designer digitale, nel descrivere la sua creazione, ha spiegato che un'Alfa Romeo dovrebbe rispondere ad alcune regole precise quanto semplici, ovvero: “Essere sexy, semplice, elegante, potente, retrò” e a questo “credo” si è ispirato l'artista, mostrando una Giulia con dei fanali presi in prestito dall'Alfa Romeo 156, così come dalla precedente berlina appaiono di derivazione le maniglie posteriori. Si tratta di un'auto, prosegue Sugar Chow, che ”ha proporzioni da berlina tradizionale, ma un design del bagagliaio fastback”.

Un design che non vede il frontale a cuneo delle ultime berline del Biscione ma che regala una vettura che appare senza dubbio elegante e di classe, forse un po' meno sportiva rispetto all'attuale linea della Giulia ma non per questo meno affascinante. Una nuova Alfa Romeo Giulia, la cui prossima generazione sarà elettrica, che viene inoltre immaginata più grande in quanto a dimensioni e proporzioni, e a chi storce il naso Sugar Chow ha spiegato: ”Ma non preoccupatevi, Alfisti, ho preparato per voi la Giulia Sprint, una coupé compatta come la BMW Serie 2”, così come si legge sul suo profilo Instagram.

Sarebbe interessante conoscere il parere dei designer di Alfa Romeo, ma per il popolo della rete il render è stato sicuramente promosso. La cosa certa è che i fan della berlina del Biscione stanno vivendo un periodo davvero fortunato visto che pochi giorni fa è stata presentata la Giulia SWB by Zagato, semplicemente da sogno.