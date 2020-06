La Alfa Romeo Giulia GTA è già un successo: le richieste sono troppe

Alfa Romeo ha ufficializzato le sue nuove Giulia GTA e GTAm all'inizio dello scorso mese di marzo con l'obiettivo di immettere sul mercato delle versioni ancora più estreme del bolide di punta della sua gamma.

Per chi non si è ancora informato al riguardo, ci pensiamo noi a porre rimedio alla lacuna. Le Giulia GTA e GTAm non si risparmiano in alcun aspetto, e infatti mettono in strada una massa complessiva inferiore di ben 100 kg rispetto alla già eccellente Giulia Quadrifoglio. Oltre a questo, a motorizzarle ci pensa un V6 bi-turbo da 2,9 litri erogante persino 540 cavalli di potenza, il quale ruggisce attraverso uno scarico Akrapovic in titanio.

In pratica parliamo di vere e proprie bestie, le quali hanno debuttato due giorni fa durante l'evento celebrativo dei 110 anni di Alfa Romeo tenutosi al Museo Alfa Romeo, presso Arese. In questo preciso momento non abbiamo informazioni concernenti il prezzo, l'avvio della produzione e quindi anche quelle relative alle tempistiche di consegna, ma sappiamo che ne verranno prodotti soltanto 500 esemplari, tutti destinati al mercato europeo.

Le vetture hanno riscontrato un tale successo che questi numeri risultano strettissimi ad Alfa Romeo. Infatti le richieste per le Giulia GTA in questo istante hanno superato le 2.000 adesioni. A rivelarlo è Arnaud Leclerc, responsabile del marchio per l'area EMEA. Leclerc ci ha tenuto a sottolineare che non si parla di semplici manifestazioni di interesse, ma di vere e proprie richieste d'acquisto di potenziali clienti, nonostante l'elevatissima soglia di ingresso di 175.000 euro (per la GTAm si sale ancora).

Ricevuto questo feedback, non è da escludere completamente una parziale rivalutazione delle strategie da parte di Alfa. Provare ad incrementare i volumi e ad espandere le vetture in altri mercati non sarebbe una cattiva idea, soprattutto se si considera che gli interessamenti al momento provengono esclusivamente dall'Europa.

Nel frattempo il Gruppo FCA ha confermato lo sviluppo di un nuovo SUV Alfa Romeo. Le voci di corridoio che lo riguardavano erano già circolate, e se siete interessati vi rimandiamo ad alcuni dettagli emersi di recente. In conclusione dobbiamo dire che non tutto è perfetto per Alfa Romeo: lo stabilimento di Cassino è ancora in stand-by a causa del Coronavirus.