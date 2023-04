Alfa Romeo Giulia GTA Station Wagon: ecco la versione... che non vedremo mai

Kelsonik, fra i più interessanti designer digitali, ha realizzato un render dell'Alfa Romeo Giulia GTA Station Wagon. Una vettura che purtroppo non vedremo mai non essendo nei piani della gloriosa azienda di Arese.

Alfa Romeo ha presentato negli scorsi giorni le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio per festeggiare al meglio i 100 anni dell'iconico marchio con il simbolo della foglia verde, due vetture fantastiche con una motore V6 biturbo da 2.9 litri di derivazione Ferrari e una potenza da 520 cavalli.

La vettura di punta, per quanto riguarda la potenza, del marchio di Arese, continua comunque ad essere la Giulia GTA, rara sportiva posseduta anche da Valtteri Bottas e in grado di erogare ben 540 cavalli di potenza.

Ma come sarebbe la Station della Giulia, magari proprio in versione Gran Turismo Alleggerita? A rispondere a questa annosa domanda ci ha pensato Kelsonik che attraverso la propria pagina Instagram ha pubblicato il modello famigliare della splendida berlina meneghina, e il risultato lo potete trovare in alto a questa pagina.

Una versione che appare convincente visto che non va a stravolgere il design della GTA berlina, aggiungendo ovviamente un tetto più lungo, che si conclude sopra il portellone del bagagliaio. Anche i finestrini sono stati di conseguenza allungati, mentre il frontale è di fatto molto simile a quello dell'ultimo restyling della Giulia, con delle leggere modifiche ai fari, resi più stretti e slanciati, in linea con il design più attuale.

Bella la colorazione scelta per il render, il verde Alfa Romeo che viene tra l'altro sponsorizzato anche nelle pubblicità tv di Arese, con dei cerchi in lega di generose dimensioni di colore nero lucido che calzano perfettamente agli pneumatici ribassati: vi convince questa versione della Giulia Station Wagon? In ogni caso, come detto sopra, Alfa Romeo non ha intenzione di produrla, concentrandosi al momento quasi esclusivamente sull'elettrico.