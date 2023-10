Alfa Romeo Giulia ErreErre, l'auto che divide la massa: chi l'adora e chi storce il naso

L'azienda italiana ErreErre Fuoriserie ha presentato negli scorsi giorni al Salone auto e moto d'epoca di Bologna la sua ultima produzione, un'Alfa Romeo Giulia con un bodykit che strizza l'occhio alle vetture del passato.

“E' arrivato il momento di annunciare la vettura definitiva – così l'azienda presentava il suo bolide sui suoi canali social - un tributo ad una delle vetture sportive più amate della storia del Biscione: la Giulia (Tipo 105) Berlina del 1962”.

La Giulia ErreErre viene definita "La nipote Fuoriserie che veste gli abiti della nonna, un Retromod pensato, disegnato e costruito a Torino, culla dell'automotive italiana”. Una presentazione a cui potremmo anche non aggiungere altro, e che rende merito a ciò che questa vettura è. Il design può ovviamente piacere o non piacere, ma non si può non riconoscere un'auto realizzata in maniera sopraffina e dalla qualità eccelsa, puro Made in Italy.

Proprio per via del suo stile sicuramente sui generis, l'Alfa Romeo Giulia ErreErre sta dividendo in due il popolo della rete, fra chi apprezza la berlina che appare quasi “corazzata” avendo delle forme molto squadrate, e chi invece storce il naso passando altro.

La cosa certa è che lo stile, il carattere e la classe non gli mancano, sia all'esterno quanto all'interno, dove l'eleganza la fa da padrona. I ragazzi di EE hanno fatto un lavoro certosino, modificando di fatti quasi ogni singolo pannello della vecchia Giulia, a cominciare dal muso, dove fanno bella mostra di se quattro fari circolari a LED che a molti hanno ricordato quelli già visti sulla Lancia Delta, vettura che nel 2028 tornerà full electric.

Presente inoltre un nuovo cofano, ma è la parte posteriore quella che fa più discutere, a cominciare dai passaruota che appaiono un po' troppo vistosi, così come la linea di spalla che va dal cofano, passando per le portiere e arrivando al posteriore.

Sempre nella zona del retro fanno bella mostra due spoiler e una coda tronca che potrebbe ricordare da vicino alcune vecchie Maserati, con ancora una volta 4 fari circolari a farla da padrona.

Nell'insieme è un mix di forme squadrate e morbide che danno un senso di robustezza, compattezza e anche sportività. E sotto il cofano? Spazio ad un motore V6 biturbo 2.9 litri della Giulia con ben 562 cavalli di potenza, trasmessi alle ruote con un cambio manuale a sei marce.

Il prezzo? Non è ancora stato annunciato ma la Giulia ErreErre sarà prodotta solo in 33 unità, così come l'hypercar Alfa Romeo 33 Stradale già ufficialmente esaurita: la vettura di EE non avrà sicuramente lo stesso costo, ma tenendo conto che il modello del 2022 di listino stava attorno ai 200 mila euro, non ci stupiremmo se la versione upgrade possa superare tranquillamente quella cifra.