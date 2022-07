L'Alfa Romeo Giulia elettrica arriverà nel 2027? Le ultime parole di Imparato

Lo scorso aprile il CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato ha confermato che la prossima Giulia sarà completamente elettrica, ma finalmente abbiamo qualche dettaglio in più. Ai microfoni di AutoExpress, infatti, l’amministratore delegato ha parlato più nel dettaglio della futura Alfa Romeo Giulia.

L’ultima intervista rilasciata ad AutoExpress ci svela cosa pensa ora la casa del Biscione in merito al futuro della Giulia, con la quale Imparato e soci vogliono spingere per una completa elettrificazione con il supporto delle piattaforme fornite da Stellantis. In particolare, ecco cos’ha dichiarato l’amministratore delegato: “L'Alfa Romeo avrà un futuro per la Giulia, e farà il lavoro anche per i SUV […] quella forma della Giulia è fantastica, non voglio perderla. L'auto è assolutamente stupenda, quindi c'è un futuro per questo tipo di auto, ma sarà un futuro che sarà elettrificato”.

Purtroppo Imparato non ha parlato nel dettaglio del periodo di lancio della Giulia elettrica, ma secondo nuovi report l’elettrificazione avverrà tra cinque anni così da lasciare una certa pausa dopo il rinnovo nel 2020. Secondo Imparato, l’importante è mantenere un elemento fondamentale dell’Alfa Romeo: l’idea di leggerezza. Inoltre, egli ha concluso l’intervento spiegando che la società sta già “lavorando sull’atmosfera alla guida di un’Alfa Romeo a partire dal 2025”; sarà interessante scoprire cosa intende nei prossimi anni.

A fine giugno, ricordiamo, il produttore italiano ha svelato l’inedita Alfa Romeo Giulia Speciale 2022.