L'Alfa Romeo Giulia diventerà un crossover elettrico? Un render ne ipotizza il look

All’inizio di aprile, il CEO di Alfa Romeo, Jean Philippe Imparato ha affermato che la Giulia rimarrà in gamma diventando un veicolo elettrico, ma a quanto pare le sorprese non sono finite. Dopo l'arrivo di un restyling, la versione EV è attesa per il 2026 e potrebbe smettere di essere una berlina.

L’annuncio spiazzerà gli appassionati del modello, ma questo è quello che dicono le voci di corridoio. La richiesta di modelli sedan è sempre più bassa, e per questo la Giulia potrebbe cambiare radicalmente, diventando una sorta di crossover dal look più slanciato. A tal proposito, i colleghi spagnoli di motor.es hanno ipotizzato quale potesse essere il look della nuova Giulia, e se così fosse, non ci sarebbe certo da gioire.

Si tratta chiaramente di mere ipotesi ed elucubrazioni da prendere con la dovuta cautela, ma è anche vero che nel futuro di Alfa Romeo potrebbe tornare la GTV elettrica come berlina/coupé e a quel punto la mutazione della Giulia non sarebbe così fuori dal mondo da immaginare.

Allo stesso tempo ci sono altre voci che parlano della possibilità di vedere la Giulia in versione Sportwagon, e in questo caso sarebbe altrettanto strano vederla declinata come station wagon e crossover. Insomma, è evidente che le ipotesi attorno al modello sono ancora troppo fantasiose, ma le possibilità ci sono ed giusto iniziare a valutarle. Qualcosa comunque bolle in pentola, e siamo curiosi di scoprire quale sarà la vera forma futura della Giulia elettrica.

Ma se il design fosse simile a quanto ipotizzato dai colleghi spagnoli, a voi piacerebbe? Fateci sapere nel box riservato ai commenti.