La nuova Alfa Romeo Giulia sarà un Crossover Coupé come la Ferrari Purosangue?

Che vi piaccia o meno, Stellantis ha già annunciato che la prossima ammiraglia Alfa Romeo sarà 100% elettrica. Sarà una rivoluzione per la Giulia, che potrebbe non solo diventare a zero emissioni ma anche una sorta di crossover compatto dall'assetto sportivo.

La prima delle due notizie è ormai accertata e ufficiale, la nuova Alfa Romeo Giulia che vedremo nel 2025 o al peggio nel 2026 avrà solo motorizzazioni elettriche. La seconda notizia invece è ufficiosa ed è stata diffusa da Motor.es. La rivista spagnola afferma che la nuova Giulia verrà disegnata ricalcando il profilo della nuova Ferrari Purosangue, che come sappiamo sarà un SUV/Crossover ribassato, dall'aspetto alquanto aggressivo (il Ferrari Purosangue è sempre più vicino).

Di fatto avremmo una Giulia Crossover Coupé, come qualcuno si è spinto a immaginare con un nuovo render. Stellantis non sarebbe nuova a operazioni simili, del resto la recente Citroen C5 X ha preso la medesima strada, quella di un SUV Crossover Coupé sportiveggiante. La Opel Insignia di nuova generazione potrebbe prendere lo stesso sentiero e diventare un Crossover Coupé costruito sulle ceneri della storica berlina tedesca.

Queste sono tutte supposizioni, sappiamo invece che dal 2027 Alfa Romeo non avrà più motorizzazioni termiche a listino, anticipando di diversi anni l'obiettivo dell'Europa di vendere solo auto elettriche a partire dal 2035. A oggi la compagnia non ha EV in line-up, con la nuova Alfa Romeo Tonale però abbiamo un primo tentativo di elettrificazione, rappresentato dalla versione Plug-in Hybrid (tutto sul nuovo Alfa Romeo Tonale).