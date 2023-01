Un'Alfa Romeo Giulia coupè? Ecco come sarebbe: lascia senza fiato

Il designer digitale Sugar Design torna ad impreziosirci con le sue creazioni mostrandoci la sua personalissima versione dell'Alfa Romeo Giulia Coupé: come sarebbe la berlina del Biscione se fosse un'auto a due posti?

A tale precisa domanda ha provato a rispondere proprio Sugar Design, che dopo aver immaginato la versione station wagon dell'Alfa Romeo Giulia, si è ora dedicato al modello “compact” dell'ammiraglia di Arese. Così come la station e la versione sedan, la parte anteriore è rimasta praticamente identica, con la classica griglia anteriore in puro Alfa Romeo style. Splendidi i fari Led, una lunga striscia sottile che conferisce al muso della fuoriserie di Arese un look decisamente aggressivo.

Appaiono ben riuscite anche le prese d'aria inserite lungo le zone esterne del paraurti, che tra l'altro ben si raccorda con il resto della carrozzeria. Lateralmente la Giulia Coupé non ha davvero nulla di criticabile, e appare decisamente pronta a scontrarsi con la BMW M2, la 6 cilindri da 430 cavalli che sta facendo discutere gli addetti ai lavori.

Le proporzioni appaiono molto simili a quella della tedesca, grazie ad un cofano molto lungo e ad una coda aggraziata, che si “chiude” con un tetto rigorosamente di colore scuro che crea continuità con i due lunotti, anteriore e posteriore. Ancora una volta sorprendono i cerchi in lega, anche in questo caso di chiara ispirazione Quadrifoglio, ma con un look più ricercato e moderno.

Che dire poi del retro, di chiara ispirazione Giulia Zagato, con una coda “tagliente”, una lunga striscia di fari led sotto un doppio spoiler solamente accennato, e un grosso diffusore in stile racing con ben quattro tubi di scarico.

Ovviamente si tratta di una versione solo immaginata, visto che al momento nei piani di Alfa Romeo non esiste alcuna Giulia Coupé, ma chissà che con la nuova generazione, che dovrebbe arrivare nel giro di un paio d'anni, i designer di Arese non possano pensare realmente di lanciare sul mercato una versione due posti della loro berlina. E voi cosa ne pensate?