Alfa Romeo Giulia by ErreErre Fuoriserie: non chiamatela restomod

Negli ultimi tempi il vocabolario dei motori ha visto l’aggiunta di nuovi termini tra i quali c’è “restomod”, ossia vetture del passato riportate in vita con componentistica più moderna e attuale, ma l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio che vedete non è niente di tutto questo: ErreErre Fuoriserie l’ha definita “retromod”.

L’atelier con sede a Torino infatti non ha dato vita ad una restomod (guardate invece l’incredibile Alfa Romeo Giulia restomod di Alfaholics), perché l’auto è basata su un’odierna Giulia Quadrifoglio, ma con un look è chiaramente ispirato al modello originale del passato, in particolare a quello della Tipo 105.

E il primo elemento che porta la mente a ripensare alle Alfa del passato sono i gruppi ottici anteriori, che al posto del canonico fanale slanciato adesso adotta una doppia coppia di fari circolari, con quelli più esterni con un diametro maggiore rispetto a quelli più interni. La griglia triangolare diventa più piccola e meno allungata, mentre tutto il paraurti frontale abbandona le linee sinuose della Giulia moderna in favore di un look più squadrato e spigoloso.

Le cromature di un tempo adesso sono elementi in fibra di carbonio, materiale utilizzato per realizzare tutta la carrozzeria, mentre i cerchioni riprendono lo stesso disegno dell’epoca e sono ricavati dal pieno. Sotto al cofano invece non ci sono grandi differenze rispetto alla vettura base, e infatti monta il V6 da 2.9 litri con 510 CV, cambio automatico a 8 marce e trazione posteriore (godetevi l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio in azione in pista assieme alla BMW M3).

Proprio come il motore, anche tutto il comparto dinamico è rimasto invariato rispetto alla Giulia Quadrifoglio, così da non snaturarne il comportamento. L’auto presenta quindi lo stesso identico assetto, le stesse dotazioni di bordo e anche i vari sistemi di aiuto alla guida, quello che cambia è soltanto il lato estetico dell’auto.

La Giulia by ErreErre Fuoriserie è un veicolo speciale e in quanto tale verrà prodotto in una serie limitata di soli 99 esemplari, con le prime 10 auto che verranno vendute per poco più di 196.000 euro a cui bisogna aggiungere il prezzo della vettura, mentre le successive costeranno 245.000 euro più il prezzo dell’auto.