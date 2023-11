Alfa Romeo Giulia è ancora la più bella: per la 7a volta di fila è suo lo Sport Auto Award

La rivista tedesca "Sport Auto" ha chiesto ai suoi lettori di votare l'auto sportiva più bella. Tra i vari vincitori si distingue ancora una volta Alfa Romeo Giulia. Il direttore Premium Brand di Stellantis Germania, Niccolò Biagioli, ha ricevuto un premio ufficiale durante la cerimonia tenutasi a Stoccarda.

"L’entusiasmo degli appassionati di auto sportive tedeschi per l’ Alfa Romeo Giulia è ininterrotto. Recentemente abbiamo rinnovato in modo completo e tecnologico l'intera serie e anche il modello di punta Quadrifoglio. Abbiamo così gettato le basi per la settima vittoria consecutiva dell'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio allo 'sport auto AWARD'. Sono molto orgoglioso di questo successo. Vorrei ringraziare sentitamente i lettori di sport auto per la loro fiducia”, ha dichiarato Biagioli.

Alla competizione hanno partecipato 190 modelli in 20 categorie, con un totale di circa 9.500 lettori che hanno espresso le loro preferenze. L'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ha conquistato per la settima volta consecutiva la prima posizione nella categoria "Berline/station wagon fino a 100.000 euro" con un notevole 52,2% di preferenze (la pagina Instagram @tda_automotive ha provato ad immaginarsi il prossimo restyling della Alfa Giulia in versione volante dei Carabinieri).

L'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è stata un'icona per gli appassionati di auto sportive tedeschi fin dal 2016 (anno della sua uscita). Nel corso degli anni, ha continuato a ricevere aggiornamenti tecnici ed estetici, inclusi un aumento di potenza del motore V6 biturbo a da 520 CV e l'introduzione del differenziale meccanico a slittamento limitato Alfa TM Q2 nell'asse posteriore.

Gli ultimi aggiornamenti includono l'adozione dei fari LED Matrix, strumentazione digitale RACE, e molte altre caratteristiche di guida avanzate. Ad oggi Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è disponibile al prezzo base di 92.500 euro. Vi ricordate della Alfa Romeo Giulia GTAm? Questa versione estrema della Giulia Quadrifoglio fece impallidire le rivali tedesche.