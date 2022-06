Alfa Romeo Giulia avvistata con un frontale inedito: ultimo restyling prima dell'elettrico

Qualche mese fa il CEO di Alfa Romeo, Jean Philippe Imparato, ha affermato che la prossima Giulia sarà elettrica, ma arriverà più avanti e prima ci attende un restyling dell’attuale modello, che è stato nuovamente immortalato per le strade con alcuni camuffamenti che suggeriscono piccoli ma sostanziali cambiamenti.

L’auto infatti non è avvolta interamente in un wrap, bensì mostra zone coperte con del nastro adesivo in particolare sulla parte frontale dell’auto: il restyling dovrebbe portare quindi nuovi gruppi ottici, l’iconica griglia triangolare rivisitata e nuove forme per la parte basse del paraurti. I fanali sono i componenti più celati, e non è scontato pensare che la prossima Giulia possa sfoggiare una firma luminosa simile a quella introdotta sulla recente Alfa Romeo Tonale.

Il restyling è atteso per il 2023 e resterà in gamma fino a quando non arriverà l’erede elettrica del modello, senza dimenticare che secondo alcuni la prossima Alfa Romeo Giulia potrebbe diventare un SUV “sportivo” abbandonando così il suo aspetto da berlina.

Ricordiamo infine che Alfa Romeo è destinata a diventare un brand completamente elettrico a partire dal 2027, con un processo di elettrificazione che è iniziato con la Tonale e continuerà con la Brennero, la Stelvio e chissà che non possa tornare l’Alfa Romeo Mito in versione elettrica e con quattro porte.