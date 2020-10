Un'Alfa Romeo Giulia affrescata: la creazione di Lapo Elkann si noleggia con Hertz

Quando Garage Italia ci presenta un nuovo progetto, è praticamente certo che stiamo per incontrare qualcosa di particolare e decisamente fuori gli schermi. Questa volta l’atelier di Lapo Elkann ha pensato a un’Alfa Romeo Giulia Grand Tour che ha un affresco rinascimentale sul cielo.

Per la carrozzeria la squadra al servizio di Lapo ha optato per un colore blu “cangiante”, che può vantare una sorta di texture molto particolare. All’interno invece, sul cielo, l’affresco scelto è dei Fratelli Zuccari, che nella realtà si trova nella sala papalina del Castello Odescalchi di Bracciano. La speciale vettura è entrata a far parte della flotta italiana di Hertz, famosa compagnia di noleggio auto che può vantare a oggi più di 10.000 agenzie in buona parte del mondo, dal Nord America alla Nuova Zelanda, passando ovviamente per l’Europa, l’America Latina, l’Africa, il Medio Oriente e la sterminata Asia.

L’Alfa Romeo Giulia Grand Tour “affrescata” da Garage Italia si potrà dunque noleggiare con Hertz con 60 euro al giorno. Hertz Italia inoltre assicura i propri clienti preoccupati per la pandemia di Coronavirus, affermando come abbia ottenuto nel nostro Paese la certificazione Gold Standard Clean, con le vetture che subiscono oltre 15 controlli extra dopo ogni noleggio, comprese sanitizzazione e igienizzazione.

