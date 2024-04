La nuova Alfa Romeo Giulia 2026 sarà elettrica e simile alla Tesla Model 3

Stanno filtrando in questi giorni le prime indiscrezioni in merito alla nuova Alfa Romeo Giulia, la berlina del Biscione che uscirà nel 2026 e che segnerà una rottura rispetto al modello che abbiamo conosciuto fino ad oggi.

Come vi abbiamo già raccontato, negli scorsi giorni Stellantis ha incontrato i dealers svelando i 36 modelli in uscita da qui ai prossimi 4 anni, e nel gruppo è comparsa anche la nuova Giulia. Stando a quanto riferito sul forum di Autopareri da chi ha potuto assistere all'evento, la futura berlina del Biscione non sembrerebbe per ora convincere, a differenza invece della nuova Alfa Romeo Stelvio che viene giudicata favolosa.

Il problema principale della Giulia sarebbe nel posteriore visto che la stessa berlina avrebbe una sorta di coda tronca, un po' come avviene ad esempio per la Tesla Model 3, o per la BMW Serie 3 GT.

Di fatto si passerebbe da un'auto a 3 volumi ad una a due e mezzo, quindi una mezza rivoluzione tenendo conto che la Giulia ha sempre avuto una bella coda con uno sbalzo posteriore sicuramente palese.

Ovviamente si tratta di notizie non ufficiali ed inoltre, da qui al 2026, non è da escludere che il design finale della vettura possa essere modificato e cambiato fino a trovare la giusta conformazione. Ad oggi comunque la tendenza è quella di dare vita ad una due volumi o due volumi e mezzo, quindi con una carrozzeria un po' più tozza rispetto all'attuale Giulia che è invece un po' più “sportiva e slanciata” e più simile quindi ad una Tesla Model 3.

Ad alcuni, probabilmente i puristi e gli Alfisti, l'idea potrebbe far storcere il naso, mentre ad altri, a cominciare dai fan di Tesla, si potrebbero illuminare gli occhi. La cosa certa, come detto sopra, è che l'Alfa Romeo Giulia, di recente premiata da Top Gear, sarà solo BEV, visto che la piattaforma su cui sorgerà, l'STLA Large, è appunto concepita solo per vetture a batteria. Vedendo comunque la tendenza di Stellantis di affiancare all'elettrico delle versioni ibride, non ci stupiremmo se venissero in qualche modo modificati i piani.

Ma-Fra, Super Dryer, Panno in Microfibra Superfine, ad Alto Grad è uno dei più venduti oggi su