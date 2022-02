Alfa Romeo: un futuro di sportive in edizione limitata ispirate ai capolavori

Abbiamo ormai imparato a conoscere il nuovo CEO di Alfa Romeo, Jean Philippe Imparato. Un carattere focoso ma al tempo stesso morigerato, un vero alfista, un uomo che dovrà trovare la quadra tra desideri personali e i conti in verde per il marchio del Biscione.

Intervistato da Autocar Imparato ha confermato che Alfa Romeo sta lavorando a sportive in esemplare unico o in edizione limitata. Affinché ciò avvenga non ci dovranno essere intoppi con il piano di elettrificazione del marchio, inoltre i modelli “di serie” dovranno portare i risultati finanziari che Stellantis si aspetta.

Il CEO ha citato due modelli iconici della storia del marchio: Duetto e 33 Stradale; saranno da ispirazione alle future sportive. Imparato ha chiarito che il glorioso piano non andrà in atto in tempi stretti ma che un giorno lui e Carlos Tavares, CEO di Stellantis, si siederanno ad un tavolo e discuteranno “di alcune dream car” che permetteranno “di aiutare lo storytelling di Alfa Romeo in futuro”.

Alfa Romeo ha “tante idee” su cosa realizzare in edizione limitata. Imparato ha suggerito al pubblico di visitare il Museo Storico Alfa Romeo, ad Arese, dove “in cinque minuti puoi capire il potenziale di ciò che abbiamo in mente”.

Insomma, Imparato ha fatto una promessa agli amanti di Alfa Romeo. Le buone vendite del nuovo Alfa Romeo Tonale, SUV presentato pochi giorni fa, saranno decisive per accelerare il processo in atto. Altrettanto cruciale sarà il successo del futuro SUV Alfa Romeo completamente elettrico.