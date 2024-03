Alfa Romeo Fiorella, sarà così il SUV elettrico che sfiderà Urus nel 2027?

Alfa Romeo ha un piano ben preciso per (ri)conquistare appieno i favori del pubblico (tutti i modelli in uscita in casa Alfa Romeo), italiano come europeo. In particolare sappiamo che nel 2027 arriverà un SUV elettrico per rispondere a Porsche Cayenne e Lamborghini Urus, ecco come potrebbe essere.

Creato digitalmente all’artista Giorgi Tedoradze, l’ipotetico SUV sportivo di Segmento F di casa Alfa Romeo potrebbe somigliare a una Stelvio ancora più affilata e affusolata. Un modello particolarmente accattivante del quale, però, di ufficiale non abbiamo nulla, dunque si tratta di una pura speculazione dell’artista. Della vettura si ipotizza anche un nome, secondo noi del tutto fuori strada: il SUV viene chiamato Alfa Romeo Fiorella.

Con i nomi Alfa Romeo i leaker non sono particolarmente bravi, ricordiamo tutti il fail relativo al B-SUV del Biscione che avrebbe dovuto chiamarsi Brennero, mentre poi è stato chiamato Alfa Romeo Milano. A tal proposito, la nuova Alfa Romeo Milano verrà presentata ufficialmente il prossimo 10 aprile, sale dunque l’attesa per la sorella “tutta italiana” della Jeep Avenger. Per la nuova “Alfa Romeo Fiorella” invece bisognerà aspettare ancora per molto, visto che con un’uscita nel 2027 possiamo auspicare un global reveal soltanto nel 2026, se tutto va bene. Nel frattempo parliamone: vi piacerebbe un SUV Alfa Romeo di alta gamma, 100% elettrico, disegnato in questo modo per sfidare le principali supercar a ruote alte del mercato?