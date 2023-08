Alfa Romeo F1, svelata la nuova livrea per il Gp di Monza: nero e bandiera dell'Italia

Nel Gran Premio d'Italia, Alfa Romeo Racing sfoggerà una livrea speciale ispirata alla nuova 33 Stradale appena presentata, l'ultima creazione esclusiva lanciata sul mercato automobilistico dalla rinomata Casa italiana.

Alfa Romeo Racing si sta preparando per l'ultima partecipazione al Gran Premio d'Italia di Formula 1 sotto la denominazione Sauber, poiché diventerà partner del team Haas F1 dalla prossima stagione. Intanto Hamilton ha rinnovato il proprio contratto con Mercedes.

Il marchio Alfa Romeo, appartenente al Gruppo Stellantis, ha deciso di adottare una livrea straordinaria per l'occasione, mettendo in risalto il caratteristico colore rosso Alfa Romeo e il tricolore italiano, come tributo al lancio della loro recente creazione esclusiva, la 33 Stradale.

Le monoposto C43, guidate a Monza da Valtteri Bottas e GuanYu Zhou, sfoggeranno una livrea che rappresenta un'interpretazione unica dei colori Alfa Romeo. Con il nero come sfondo predominante, l'attenzione si concentra sull'avantreno dipinto in rosso Alfa Romeo, delimitato da due sottili bande bianca e verde ai lati, formando così il tricolore italiano.

L'aspetto più intrigante riguarda la parte posteriore delle vetture (che trovate in fondo all'articolo). Sul cofano motore e lungo le fiancate delle monoposto C43 di Bottas e Zhou, spazierà un'enorme bandiera tricolore che attraverserà lateralmente la vettura. In questa sezione, sarà chiaramente visibile il nome della 33 Stradale, con il celebre quadrifoglio posizionato subito dietro l'airscope, mentre i numeri dei piloti saranno dorati.

Anche l'alettone posteriore adotterà il tricolore, con il nome della 33 Stradale in versione dorata posizionato nella sezione posteriore del profilo principale del sistema DRS. Le novità non si fermano qui, visto che i copri cerchi presenteranno un design nuovo, con la transizione dal rosso al dorato che si ripeterà anche in questo elemento.