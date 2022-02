La prima Alfa Romeo EV arriverà nel 2024, e sarà un modello sia hybrid che BEV

Stellantis ha già definito il futuro di Alfa Romeo, con il nuovo motto che la fa diventare Alfa e-Romeo. L’idea è quella di presentare la prima auto EV nel 2024, per poi avere tutta la gamma elettrificata entro il 2027. Ebbene, Jean-Philippe Imparato ha appena confermato ai microfoni di Car Magazine che la prima Alfa 100% EV arriverà nel 2024.

Il CEO di Alfa Romeo ha dichiarato: “Quando lancio un'auto dal 2025, è solo elettrica. Quando si parla della metamorfosi dell'Alfa Romeo, il Tonale è il primo passo che dice "ehi ragazzi, siamo elettrizzati". Ma l'elettrificazione sarà al servizio dell'Alfa Romeo, l'Alfa Romeo non sarà al servizio dell'elettrificazione”.

Successivamente Car Magazine ha chiesto qualche dettaglio in più riguardo al primo modello totalmente elettrico, e in questo caso ha confermato l’arrivo nel 2024, aggiungendo che si tratterà di un modello declinato in versione sia ibrida che BEV (qui trovare il nostro glossario delle auto EV per imparare tutti i termini della mobilità elettrica). Invece nel 2025 arriverà una full electric ad altissime prestazioni, e negli anni a seguire ci saranno soltanto modelli elettrici.

A questo punto ci chiediamo se il primo modello 100% EV della casa potrebbe diventare proprio la Tonale. La presentazione del nuovo SUV di Alfa Romeo è alle porte e l’evento prende il nome di “Metamorfosi”, perché la Tonale sarà effettivamente il primo modello del biscione ad essere elettrificato con l’adozione di una variante plug-in hybrid. Quindi potrebbe arrivare una versione a batteria della Tonale nel 2024, o la prima BEV sarà un modello nuovo? Soltanto il tempo lo dirà, ma nuovi dettagli potrebbero saltar fuori in occasione della presentazione ufficiale del SUV compatto, prevista per domani, 8 febbraio.

Infine ricordiamo che nonostante l'elettrificazione, il DNA Alfa Romeo verrà mantenuto, e a tal riguardo Jean-Philippe Imparato ha dichiarato che anche le Alfa Romeo elettriche sfoggeranno il Quadrifoglio Verde.