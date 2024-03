Alfa Romeo ErreErre Quadrifoglio, doppia sorpresa: più CV della Giulia e cambio manuale

Due anni fa fu presentata al mondo, la Alfa Romeo ErreErre Fuoriserie, derivata dall'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. La presentazione avverrà al Salone di Ginevra 2024. Si tratta di un'auto che bypassa completamente lo stile attuale del biscione. Eccovi svelate alcune importanti novità su questa strana creazione che ha diviso molti fan del brand.

Gianluca Rubatto, CEO di ErreErre, ha annunciato che il potente motore V6 biturbo da 2,9 litri della Fuoriserie raggiungerà i 562 CV, superando i 510 CV della Giulia Quadrifoglio. La novità più significativa è la presenza di un cambio manuale a sei marce, un'opzione rara nel segmento delle berline sportive di lusso di questo tipo.

Del resto stiamo pur sempre parlando di Alfa Romeo, che da anni prova in tutti i modi a stupire la propria fan base. La rinascita della storica 33 Stradale, per il quale Alfa Romeo ha pure istituito il giorno di celebrazione chiamato "33 stradale day", è un ulteriore prova del fatto che il centro stile Alfa Romeo si sta divertendo non poco negli ultimi anni.

Seppur questa sia una collaborazione con, appunto, Erre Erre, quest'auto nasconde elementi tipici del Biscione che ha scelto sì di stravolgere le carte in tavola, ma non troppo: le modifiche tecniche includono sospensioni e sistema di scarico personalizzati realizzati da Bilstein, per un comportamento di guida ancora più preciso e dinamico. Il design distintivo della Fuoriserie presenta linee più squadrate e una finitura in fibra di carbonio, con richiami stilistici alla classica Giulia del 1962, come i fari anteriori e i gruppi ottici posteriori rivisitati.

La produzione è artigianale e su misura, ciò consente ai clienti di personalizzare ogni dettaglio della vettura, con un processo che richiede circa due anni per essere completato. Nonostante il prezzo di partenza di 400.000 euro possa sembrare elevato, ciò rispecchia l'impegno artigianale e la qualità eccezionale di questa berlina sportiva esclusiva, destinata a un ristretto numero di fortunati acquirenti.