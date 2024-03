Una nuova Alfa Romeo elettrica all'anno fino al 2027, i piani del Biscione

Con buona pace degli appassionati, Alfa Romeo sta per diventare un brand (anche) elettrico. A partire dal 2024, e dunque dal B-SUV Milano, il Biscione lancerà almeno un nuovo EV all’anno fino al 2027, quando ogni modello in line-up avrà anche una motorizzazione 100% elettrica - fatta eccezione per Tonale che rimarrà Plug-in Hybrid.

Cerchiamo dunque di capire quali saranno i piani del prossimo futuro in casa Alfa Romeo. Il prossimo 10 aprile vedremo di sicuro la nuova Alfa Romeo Milano, che dovrebbe avere 400 km di autonomia nella sua variante 100% elettrica. Nella seconda metà del 2025 dovrebbe arrivare l’Alfa Romeo Stelvio EV, mentre nel 2026 sarà l’anno della Giulia elettrica per stessa ammissione del Biscione.

Cosa manca all’appello? Un SUV di medie dimensioni 100% elettrico che Alfa Romeo dovrebbe presentare nel 2027, un veicolo che sarà assolutamente chiave per il brand di Arese (nel frattempo c’è già chi immagina il SUV Alfa Romeo Fiorella per sfidare Urus). Già sappiamo che le nuove Giulia e Stelvio saranno costruite su piattaforma STLA Large, in particolare Stelvio sarà la prima BEV europea a sfruttare il nuovo pianale Stellantis dopo la Dodge Charger Daytona negli USA.

A proposito di Dodge, Alfa Romeo ha garantito anche l'arrivo di modelli Quadrifoglio EV fino a quasi 1.000 CV di potenza, ci sarà dunque da divertirsi. Inoltre, per stessa ammissione di Imparato, le nuove Alfa Romeo avranno tecnologia STLA Brain, un "cervello" digitale che gestirà diversi aspetti della vettura, dall’infotainment alla guida autonoma. Cosa ne pensate dei piani in casa Alfa?