Un'Alfa Romeo elettrica e a due ruote: ecco la e-MTB Dolomiti

Ormai quasi tutti i principali brand automotive hanno a listino almeno una bici elettrica, così da spingere a loro modo la mobilità sostenibile. Pensiamo a Porsche, a BMW che ha appena presentato due concept, alla nostrana Alfa Romeo che ha un’intera gamma di bici realizzata con Compagnia Ducale. Dalla gamma peschiamo oggi la e-MTB Dolomiti.

Si tratta della prima bici elettrica nata dalla particolare partnership fra Alfa Romeo e Compagnia Ducale, un modello “Hardtail” disegnato dal Centro Stile Alfa Romeo Linea Quadrifoglio e Compagnia Ducale con ammortizzatori Suntour XCR 120 mm all’anteriore, motore Bafang M500 e cambio Shimano SLX a 12 velocità.

I freni sono a disco idraulici Shimano 180/160 mm, mentre il display LCD posto sul manubrio ha 11 funzioni differenti. L’autonomia massima di questa e-MTB è di 100 km, il che non è affatto male per un modello simile, pensato per affrontare terreni di tutti i tipi. Il suo prezzo? 3.318 euro di listino, per una e-MTB da 26 kg di peso totale. Esiste anche una versione Sport più aggressiva, con motore Bafang M600 da 500 W: prezzo 3.552 euro.

Se adorate i brand FCA, beh sappiate che sempre Compagnia Ducale ha realizzato due eBike pieghevoli ispirate alla 500: la 500L e la 500E, disegnate da Officine 83 Style e Compagnia Ducale, qui tutti i prodotti dell’azienda.