Alfa Romeo E-SUV, 800km di autonomia e sfida aperta ai tedeschi: ecco quello che sappiamo

Sono tanti i modelli che sfornerà Alfa Romeo nei prossimi anni, a cominciare dal B-SUV Milano, in arrivo ufficialmente ad aprile. I prossimi step saranno le versioni green di Stelvio e Giulia, e in produzione anche un SUV top di gamma che possa sfidare a viso aperto i tedeschi.

Alfa Romeo punta a fare bene non soltanto in Italia, dove ha ovviamente un gran fetta di fedelissimi, ma anche all'estero, e proprio per questo cercherà di competere in un mercato premium dominato al momento dai grandi brand tedeschi come BMW e Mercedes.

Il nuovo E-SUV uscirà dalla piattaforma STLA Large di Stellantis, installata a Cassino a marzo, e svelata ufficialmente in questi giorni da Carlos Tavares. Ovviamente è complicato provare ad ipotizzare come sarà il futuro SUV ma i colleghi di Autoexpress hanno pubblicato poco tempo fa un render a firma Avarvarii (che trovate qui sopra), e che appare alquanto credibile.

Per quanto riguarda la meccanica, la nuova Alfa Romeo avrà un'architettura da 800 Volt e una ricarica rapida da 4,5 kWh ogni minuto. L'autonomia della batteria sarà invece di 800 km nella versione top di gamma, con tagli compresi fra gli 85 e i 118 kWh. La trazione sarà anteriore o integrale, mentre l'accelerazione, nelle versioni più spinte, potrebbe permettere di raggiunge i 100 km/h in soli due secondi, numeri incredibili tenendo conto che stiamo parlando di un SUV.

Con questa “bestia” il Biscione proverà a fronteggiare la BMW iX e l'Audi Q8, ma anche la Mercedes EQS, cosa non semplice visto che i tedeschi sono i preferiti in Europa e anche negli Stati Uniti, dove bisognerà rivaleggiare anche con i marchi di casa.

Per quanto riguarda le tempistiche, invece, si parla di 2026-2027, mentre per il prezzo è decisamente complicato ora come ora fare una stima, ma tenendo conto che la Stelvio più economica costa oggi sui 55mila euro, e che le tedesche partono dagli 80, è ipotizzabile un prezzo superiore ai 70mila euro.