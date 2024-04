Alfa Romeo, c'è un problema. Urso: 'La Milano non può chiamarsi così, è fatta in Polonia'

Nella serata di ieri 10 aprile, Alfa Romeo ha presentato ufficialmente la sua nuova Milano, B-SUV dalle linee accattivanti pensato soprattutto per l’ambito urbano. Un modello che sta riempiendo il web di polemiche, e non solo il web: la frecciata del Ministro Urso colpisce il Biscione al cuore.

Secondo Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy dal 22 ottobre 2022, “Non si può chiamare Milano una vettura costruita in Polonia”. Urso ha anche ricordato che è “vietato dalla legge italiana dare indicazioni che inducano in errore il consumatore; indicazioni fallaci legate alle indicazioni geografiche. Un’auto con il nome Milano dev’essere prodotta in Italia”. Ricordiamo che tra il Governo Meloni (e Urso in particolare) e Stellantis è in corso una feroce guerra territoriale fra chi vuole a tutti i costi difendere le industrie presenti in Italia e chi invece - il gruppo italo-francese, evidentemente - trova più favorevole spostare tutto in Serbia, Polonia, Turchia. La polemica, dunque, è ancora una volta servita: la nuova Alfa Romeo Milano, per chi non lo sapesse, verrà assemblata presso l’impianto Stellantis di Tychy, in Polonia, una fabbrica che sin da fine anni ’90 produce vetture per Fiat e non solo. Dal polo tecnologico nei tempi d’oro sono uscite le Fiat Bravo, Brava, Marea, Marea Weekend e Ducato, oggi invece vi sono le Fiat 500 Hybrid, la Lancia Ypsilon e la Jeep Avenger.

Che anche l’Alfa Romeo Milano fosse destinata a nascere in Polonia non era certo un mistero, del resto la piattaforma è la medesima della Jeep Avenger, i motori derivano dalla nuova Lancia Ypsilon 2024. Anche la Fiat 600 elettrica viene costruita con i medesimi elementi di base di queste ultime vetture, che Stellantis differenzia per aspetto esterno e abitacolo. Per Urso, dunque, la nascita della Milano in Polonia è una ferita aperta, sintomo di quanto sia in difficoltà la manifattura locale. In 20 anni il nostro Paese ha perso il 69% circa della sua produzione automotive e l’arrivo dei francesi di PSA non ha fatto altro che peggiorare le cose. Gli impianti italiani del gruppo sono spesso in cassa integrazione mentre all’estero vengono prodotti sempre più modelli, una doppia beffa che fa pagare parte della delocalizzazione allo Stato italiano (la cassa integrazione viene rimborsata alle aziende dall’INPS qualora vi fossero “comprovate difficoltà di ordine finanziario”).

Prontamente si è fatta sentire la risposta di Carlos Tavares, CEO di Stellantis: “Se avessimo costruito l’Alfa Romeo Milano in Italia non saremmo riusciti a proporla a meno di 30.000 euro, sarebbe costata 10.000 euro in più”. Noi abbiamo già provato a configurare la vettura e un’Alfa Romeo Milano come vista al lancio costa dai 37.000 ai 47.000 euro.

