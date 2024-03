Alfa Romeo Duetto Spider verso il ritorno? Le parole di Imparato fanno ben sperare...

Fra le tante auto che potremmo rivedere in futuro a marchio Alfa Romeo vi potrebbe esservi anche la Duetto spider, una vettura che il CEO di Arese, Jean Philippe Imparato, ha svelato di sognare e desiderare.

Dopo averne parlato già negli scorsi mesi, il numero uno del Biscione è tornato sui suoi passi nella giornata di ieri, elencando i piani futuri di Alfa Romeo, a cominciare dalle nuove Giulia e Stelvio.

Nell'occasione ha ammesso: «Mi piacerebbe rifare la duetto spider. Un altro modo per tenere un legame con la nostra storia. Non abbiamo ancora deciso nulla, ma dal 2027 in poi non posso escluderlo». Imparato ha aggiunto: «Sarebbe fantastico, è una cosa che sogno di fare. Tutto dipende da come andranno sul mercato la Milano e le nuove Giulia e Stelvio perché per partire con altri grandi progetti occorrono i soldi».

Il riferimento è all'Alfa Romeo Milano di recente avvistata al Balocco, e in uscita il mese prossimo, il 10 aprile. Imparato attende quindi di capire come andrà il mercato del Biscione nei prossimi anni, dopo di che deciderà il da farsi.

Quello del CEO non è un vero e proprio annuncio, più una suggestione si può dire, ma che ha fatto venire comunque l'acquolina in bocca ai più nostalgici. Del resto la Duetto Spider (nel render in copertina a firma Capriotti) è una delle auto più iconiche di Alfa Romeo, tenendo conto che è stata in produzione dal 1966 fino al 1993, per esattamente 27 anni, quasi un record.

Viene considerata una delle Alfa più belle ed eleganti di sempre, capace di incrociare i cuori di centinaia di migliaia di italiani e non solo, che si sono goduti la Spider con il vento fra i capelli su è giù per la nostra nazione nelle calde giornate estive.

Ovviamente è presto per cercare di capire come sarà, quale motorizzazione avrà e quando uscirà, di conseguenza non ci resta che attendere le prossime notizie ufficiali e certe per capire se la Duetto Spider resterà solo un sogno nel cassetto di Imparato, o se si materializzerà in “carne e ossa”.