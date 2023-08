Alfa Romeo ha fatto disegnare la sua nuova supercar alla IA: ecco cos'è successo

Il 30 agosto 2023 è una data che tutti gli appassionati Alfa Romeo stanno aspettando con ansia: il Biscione presenterà la sua nuova supercar a tiratura limitata. Non sappiamo come sarà e come si chiamerà, ecco però come la immagina l’intelligenza artificiale.

La galleria che vedete in pagina arriva al sito di Alfa Romeo Australia: il marchio ha chiesto all’intelligenza artificiale di immaginare come potrebbe essere una sua nuova supercar ed ecco cos’è successo. Il risultato, seppur multiforme, è affascinante e - bisogna ammetterlo - con alcune interpretazioni che sono davvero accattivanti e realistiche.

Che i designer si siano ispirati a uno di questi concept per perfezionare la supercar Alfa? Che fra queste immagini vi sia una sorta di easter egg con la vera supercar in arrivo il 30 agosto? Difficile dirlo, non ci resta che aspettare visto che ormai manca meno di una settimana all’evento. Evento che si terrà alle 17:00 del 30 agosto 2023, anche se sul sito australiano si legge 31 agosto (tranquilli, è solo questione di fuso orario).

Secondo i rumor in circolazione sul web, la vettura potrebbe chiamarsi 33 Stradale, con quel 33 che inoltre indicherebbe le unità disponibili. La speranza è che il Biscione produca più di 33 esemplari di questa attesissima supercar, altrimenti la sua tiratura sarebbe ultra limitata e a disposizione di pochissimi, facoltosi collezionisti...