Alfa Romeo: 'Di 33 Stradale ne faremo davvero 33, prezzo? Non lo sappiamo'

La nuova supercar di ispirazione retrò di produzione limitata, la nuovissima Alfa Romeo 33 Stradale, sarà prodotta in soli 33 esemplari. Daniel Guzzafame, capo prodotto Alfa Romeo, ha spiegato che la produzione avverrà a un ritmo di circa due o tre vetture al mese.

Secondo quanto recentemente riportato, la nuova Alfa Romeo 33 Stradale sarà disponibile sia con motori a combustione interna (ICE) che con motori elettrici a batteria (BEV). Daniel Guzzafame ha confermato che la configurazione finale del propulsore elettrico non è stata ancora definita e presenterà delle similitudini con la prossima MC20 Folgore.

Ha spiegato: "In realtà abbiamo due opzioni (per il BEV), perché lo stiamo sviluppando con due EDM sul retro", facendo riferimento a una possibile configurazione a trazione posteriore. Il termine EDM rappresenta l'acronimo di "Electric Drive Module" (modulo di azionamento elettrico) e solitamente comprende il motore elettrico, la trasmissione e l'elettronica di potenza in un'unica unità.

"La potenza complessiva sarà sostanzialmente la stessa perché alla fine sarà alimentata dalla batteria". Il motore a combustione interna della 33 Stradale è una evoluzione del V6 biturbo presente su Giulia e Stelvio Quadrifoglio, portato a 3,0 litri. Abbiamo anche riportato alcune immagini della 33 stradale secondo alcune configurazioni possibili.

Questo motore a combustione interna della 33 Stradale è montato in posizione longitudinale, situato dietro il conducente e il passeggero, seguendo lo stesso schema del V6 biturbo da 3,0 litri presente nella MC20. Questo motore è in grado di generare una potenza di 460 kW, con la trazione inviata esclusivamente alle ruote posteriori attraverso una trasmissione a doppia frizione a otto velocità e un differenziale elettronico a slittamento limitato. Per entrambi i propulsori, Alfa Romeo mira a garantire che la 33 Stradale sia in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e raggiungere una velocità massima di 333 km/h.

Infine sulle unità prodotte, Guzzafame è stato molto chiaro: "La realtà è che il numero 33 è il numero 33. Abbiamo deciso di produrre esattamente 33 unità e nient'altro." Al momento, il costo esatto della 33 Stradale non è stato confermato, anche se secondo un rapporto, i prezzi potrebbero partire da 3 milioni di euro.