Alfa Romeo in crescita: vendite super nel primo semestre 2023

Dopo un ottimo primo trimestre 2023, Alfa Romeo chiude anche il primo semestre con risultati record, che confermano la bontà e solidità del piano strategico. A livello globale le immatricolazioni fanno segnare un clamoroso +57% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Viene confermato l’interesse nei confronti di Alfa Romeo da parte dei clienti tedeschi, con un aumento di immatricolazioni del 116% rispetto allo scorso anno. Anche i risultati in Italia (+131%) e in Francia (+123%) sono stati eccezionali. Il mercato in maggiore espansione risulta essere quello del Medio Oriente & Africa, con una crescita record del +173%. L’Asia rappresenta un’area strategica per il futuro del marchio: in Cina i numeri della Giulia registrano un aumento in positivo del 35% rispetto allo scorso anno, mentre a Hong Kong è appena stato inaugurato il primo concessionario ufficiale Alfa Romeo.

L’ottimo trend di Alfa Romeo va sicuramente ricondotto alla crescente qualità dei suoi prodotti e servizi, come dimostra la ricerca IQS (Initial Quality Study) condotta da JD Power, leader negli studi sui consumatori, che ha collocato Alfa Romeo al primo posto tra i brand premium, evidenziando un netto miglioramento rispetto al 2022. È importante sottolineare che i risultati ottenuti non sono attribuibili esclusivamente all'arrivo del SUV Tonale: Giulia e Stelvio hanno contribuito significativamente, con un numero di immatricolazioni sempre maggiore.

Jean Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo, ha dichiarato: “La disciplina con la quale stiamo portando avanti la nostra strategia, si fonda sulla volontà di imporsi come leader nel settore premium per qualità, ed i riconoscimenti ricevuti ci stanno premiando”. Il prossimo tassello di Alfa Romeo sarà la supercar, il modello ispirato alla 33 Stradale sarà svelato il 30 agosto e mostrerà il lato più sexy del Biscione.