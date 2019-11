Alfa Romeo continuerà a sfornare 4C negli stabilimenti di Modena, ma non per l'Italia

Dopo che Alfa Romeo ha annunciato che la 4C non avrà un seguito, e che il modello non sarà nemmeno più in vendita in Europa, in molti si sono chiesti quale fosse il destino della produzione del veicolo sportivo. Dove sarà prodotto? Con quali tempistiche? Alfa Romeo ha finalmente fatta chiarezza.

Si resta a Modena, nonostante il fatto che la Alfa Romeo 4C abbandoni il mercato italiano la produzione rimase assolutamente in Italia. Gli stabilimenti Maserati di Modena continueranno a sfornare Alfa Romeo 4C fino al 2020. Una vera e propria deadline per la fine della produzione del veicolo non esiste, ma contando che Alfa non rinnoverà la linea è difficile che si vada molto oltre la prossima annata.

La Alfa Romeo 4C continuerà a non essere disponibile nel mercato italiano ed europeo, come del resto succede da ormai più di un anno. Nessuna novità su questo fronte.

Curiosamente, la Alfa Romeo 4C continua ad essere un'auto estremamente ambita. La produzione non ha soddisfatto la domanda dei clienti. Tant'è che il costo dell'usato rimane molto solido. Fondamentalmente la Alfa Romeo 4C si è dimostrata un investimento solidissimo per i fortunati che sono riusciti ad acquistarla in Europa prima che venisse messa fuori catalogo.

Quanto al futuro del brand, la Alfa non solo non produrrà l'attesa 6C ma ha anche appena annunciato che il progetto di elettrificazione totale ha subito un arresto.