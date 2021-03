Alfa Romeo può conquistare il mercato USA, le concessionarie ci sperano

Nel corso delle ultime settimane Stellantis ha rinviato i piani per un eventuale rilancio del marchio Peugeot in territorio statunitense, e ciò lascerebbe strada libera all'ascesa di Alfa Romeo. A quanto pare un tale scenario non dispiacerebbe affatto alle concessionarie specializzate locali.

Di recente la casa italiana ha posto Larry Dominique a capo della divisione interna del Nord America e, non appena ha assunto tale ruolo, ha immediatamente comunicato ai rivenditori il suo intento di rinvigorire il brand. Tra questi ultimi c'è di sicuro Bob Nouri, che attualmente è co-proprietario di Russel Westbrook Alfa Romeo in California: è una delle più famose concessionarie Alfa dall'altra parte dell'Oceano Atlantico.

"Mi ha chiamato personalmente per comunicarmi il suo impegno, e faranno tutto ciò che è in loro potere per assicurarsi che il brand ce la faccia. Credo che lui porterà un grosso bagaglio di esperienza e nuove idee sul tavolo, per cui siamo molto eccitati anche noi." Queste le sue parole per Auto News.

E' risaputo infatti che negli Stati Uniti il produttore italiano faccia molta fatica, ma forse non tutto è perduto. Il quarto trimestre del 2020 ha registrato un incremento delle vendite del 23 percento, e in tal senso Scott Ritter, dirigente presso Planet Alfa Romeo a Miami, si è detto estremamente ottimista sulle capacità di Dominique:"Mette in gioco un curriculum importante, e infatti in quest'industria è a casa sua. Sembra che il suo impegno si concentrerà sulla crescita significativa del marchio. Non c'è stato nessun segnale di debolezza. Vogliono continuare a mandare avanti il trend che si è creato finora."

E' abbastanza sicuro che un simile clima di ottimismo non sia soltanto nelle speranze di alcuni. Nei prossimi anni infatti potremo assistere ad un'importante crescita degli investimenti di Stellantis in Alfa Romeo, e John Elkann si è recentemente espresso proprio per rinforzare questa ipotesi.