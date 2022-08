Alfa Romeo conferma: al lavoro su una nuova sportiva aperta

L'estate 2022 sembra essere particolarmente "calda" per i rumor Alfa Romeo. Dopo l'indiscrezione di una nuova Alfa Romeo sportiva con motore V6, capace di riaccendere la passione dei fan più incalliti, ora arrivano le prime conferme direttamente dal marchio.

Sembra che Alfa Romeo sia ben disposta dopo l'ottimo avvio commerciale del SUV Tonale (Alfa Romeo Tonale arriva sul mercato), che ora a livello d'immagine vorrebbe riconquistare il suo valore a livello globale con qualcosa di più sportivo, prima che i motori termici vengano abbandonati per sempre. Sul web arriva così la conferma di un modello sportivo ispirato alla leggendaria T33 Stradale.

Jean-Philippe Imparato ha confermato la lavorazione sul modello sportivo, anche se ha ribadito di non poter svelare troppi dettagli. La vettura, ha detto il manager, potrebbe arrivare nella prima metà del 2023, dunque fra meno di un anno, c'è dunque possibilità che sia termica al 100%: "Al momento" ha detto Imparato, "abbiamo soltanto due strade, o Full ICE o Full Electric".

Considerando che Alfa Romeo diventerà 100% elettrica a partire dal 2025, è possibile che nel 2023 esca una versione della sportiva con motore termico, solo successivamente una variante elettrica. Nel 2027, inoltre, Imparato ha confermato alla stampa britannica che arriverà una berlina Alfa Romeo interamente elettrica, pensata soprattutto per gli Stati Uniti e la Cina ma venduta anche in Europa. Non vediamo l'ora di saperne di più.