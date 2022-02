Alfa Romeo conferma: nel 2024 arriverà un crossover 100% elettrico

Il debutto sul mercato del SUV/Crossover Alfa Romeo Tonale 2022 ha destato sorpresa e interesse tra fan del Biscione e non. Gli occhi sono però già puntati sul futuro della linea, del quale ha già discusso in un’intervista notevole il CEO di Alfa Jean-Philippe Imparato: attenti al nuovo crossover 100% elettrico!

L’intervista concessa ad Automotive News Europe ci ha permesso di sapere nuovi dettagli in merito al modello che seguirà il Tonale, un SUV/Crossover 100% elettrico chiamato Brennero. Si tratterà del primo veicolo completamente elettrico del marchio, ma che apparentemente avrà anche un’alternativa a combustione per fare da ponte tra la generazione “tradizionale” e il futuro EV dal 2024 e 2025.

L’obiettivo è portare alla nascita di un nuovo portfolio di vetture moderne ed elettriche, a partire dal Tonale 2022 e passando per Giulia, Stelvio, il detto crossover Brennero e un quinto, presunto modello di cui oggi non si sanno ancora dettagli. Scendendo nel dettaglio, Imparato ha spiegato che fino al 2030 Alfa Romeo presenterà ogni anno prodotti “significativi”, ovverosia una vettura completamente nuova e una aggiornata. Sarà interessante capire se questa strategia sarà di successo ma, per ora, a giudicare dal successo del Tonale anche in Italia, sembra proprio che la strada percorsa dal Biscione sia quella giusta.

Tra l’altro, attenzione anche al possibile lancio di un SUV Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio.