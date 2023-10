Alfa Romeo, ecco come sarà il SUV premium elettrico che sfiderà il Cayenne

Dopo Tonale e Stelvio, Alfa Romeo proseguirà la sua espansione nel mercato SUV proponendo un modello premium totalmente elettrico a partire dal 2027. Obiettivo, fare del Biscione un marchio sempre più internazionale, vedendosela quindi contro Porsche Cayenne, BMW iX e tutti i top class green della categoria.

Si tratterà di un E-SUV, come scrive Autocar, ma sarà comunque inferiore agli sport utility vehicle del segmento di modo da aumentarne l'efficienza aerodinamica e quindi avere una batteria più duratura.

La nuova vettura giungerà a tre anni di distanza dal nuovo B-SUV svelato di recente con un clamoroso leak in arrivo nel 2024, e sarà realizzato sulla piattaforma STLA Large, dove vengono prodotte auto esclusivamente a zero emissioni, e da cui usciranno anche altre auto premium di Stellantis, leggasi DS, Lancia e Maserati.

Secondo Autocar l'E-SUV dovrebbe avere un'autonomia importante, circa 800 km con una sola ricarica, ed avrà un'architettura a 800 V che permetterà quindi una ricarica ultra rapida, meno di 30 minuti per l'80% La piattaforma offre inoltre la possibilità di montare fino a tre motori in contemporanea, layout già associato alla prossima Giulia Elettrica Quadrifoglio che dovrebbe avere più di 1.000 cavalli.

La vettura sarà destinata non solo all'Europa ma anche a Stati Uniti e Cina, così come spiegato dal CEO del Biscione Imparato: "Se rimaniamo solo in Europa occidentale, non costruiremo mai l'auto, perché i volumi sono piccoli e perché non sappiamo come si evolverà il segmento".

In merito alla tecnologia a bordo, ci sarà l'opzione della guida autonoma senza mani, e un'interfaccia di infotainment molto intuitiva, ma in ogni caso il capo del design Alejandro Mesonero-Romanos, ha fatto sapere che: “Penso che un'Alfa Romeo sia un'auto da guidare. Dobbiamo mettere l'accento sui muscoli posteriori in modo che sembri davvero una vettura a trazione posteriore".

Dichiarazioni che si sposano con le indiscrezioni degli scorsi giorni secondo cui le prossime Alfa Romeo elettriche dovrebbero avere un cambio simulato, opzione che anche altre aziende stanno adottando.