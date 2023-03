Alfa Romeo, il CEO Imparato annuncia il ritorno di una vettura storica

Alfa Romeo guarda al futuro ma nel contempo non dimentica il passato, ed è per questo che starebbe pensando al ritorno di una sua vettura storica, leggasi l'Alfetta. A svelarlo è stato il CEO del marchio di Arese, Jean-Philippe Imparato.

Parlando con i microfoni del colleghi di Quattroruote ha svelato: “Il segmento C per Alfa Romeo non sarà solo Tonale. Quello che voglio fare è… un’Alfetta”. Una vera e propria sorpresa, un colpo di scena per il futuro del Biscione, ma l'azienda sembra seriamente interessata a rispolverare quella storica vettura che fra gli anni '70 e '80 ha popolato le strade italiane. Particolarmente riuscita la versione GT, l'Alfetta con la coda tronca e che di fatto era una coupé.

Stando a quanto spiegato ancora dal numero uno di Alfa, la nuova Alfetta sarà “una segmento C, più o meno hatch, molto cool”, quindi molto simile proprio alla storica e gloriosa GT. “È una formula molto europea – ha aggiunto - ne sono consapevole. Ma se guadagno abbastanza soldi con gli altri modelli, e se la Tonale e i modelli che lanceremo nei prossimi anni riusciranno a stabilire una solida rilevanza internazionale di Alfa Romeo, allora la faccio anche solo per l’Europa”.

Inoltre, cosa di non poco conto, la nuova Alfetta sarà totalmente elettrica, come del resto è previsto nei piani futuri dell'azienda, e dovrebbe arrivare nel giro di quattro o cinque anni, indicativamente fra il 2027 e il 2028, periodo in cui inizierà il programma total elettric del Biscione e che nel contempo segnerà la fine della Tonale.

In merito a quest'ultima bisognerà capire se vi sarà un erede e a riguardo Imparato ha spiegato che si deciderà il prossimo autunno: “Decideremo a settembre il piano prodotti specifico degli anni 28, 29 e 30. Ci sono diverse questioni sul tavolo: rinnovo del segmento B sì o no; C-Suv si o no; C-hatch (l’Alfetta, appunto, ndr) si o no…”.

Insomma, tante le novità previste nel futuro per il Biscione, a cominciare dal nuovo SUV segmento B di Alfa Romeo, mentre per il momento non sembra esservi nei piani dell'azienda l'Alfa Romeo Giulia SW, la rivale ipotetica della BMW M3.