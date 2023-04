Alfa Romeo Carabo: l'incredibile concept car in mostra a Milano

In occasione della Milano Design Week, Alfa Romeo ha messo in mostra uno dei suoi gioielli più preziosi, l’Alfa Romeo Carabo del 1968, concept car firmata Bertone basata sull’Alfa Romeo 33 Stradale. L’avveniristica coupé è protagonista della nuova boutique del marchio Larusmiani.

Le linee tese della Carabo sono opera di Marcello Gandini, designer che rivoluzionò le forme delle sportive puntando sull'anteriore a cuneo basso; dalla sua penna sono nate Lamborghini Countach, Lancia Stratos e Maserati Khamsin. Molte soluzioni stilistiche del prototipo, realizzato in un unico esemplare, sono poi apparse in vetture prodotte in serie. Particolarissimi anche i colori utilizzati: verde luminescente con dettagli in arancione. 33 Carabo e 33 Stradale sono le sorelle più diverse che si possano trovare: la versione offerta nel listino ufficiale Alfa Romeo era un insieme esplosivo di curve e rotondità, una lettera d’amore puro con cui Franco Scaglione omaggiò le sport prototipo degli anni ’60.

La creatura di Gandini vive invece di linee tese, portiere ad apertura verticale, fari a scomparsa e soluzioni - per l’epoca - anticonvenzionali. Anticipava un futuro che poi si è effettivamente realizzato. Dal punto di vista meccanico la Carabo era una vettura da corsa con qualche limitazione: il V8 montato centralmente generava 230 CV a 8.800 giri e il telaio era un tubolare in lega leggera, anch’esso derivato dalle 33 da competizione. Gandini e Bertone tornarono a vestire una 33 nel 1976, dando vita alla splendida Alfa Romeo Navajo.

Larusmiani, che ospiterà la Carabo, è uno marchio protagonista da oltre un secolo dell’eleganza milanese. La nuova boutique è stata disegnata con l’apporto di Benedetto Camerana, protagonista nel 2015 del rinnovamento del Museo Alfa Romeo ad Arese. I due brand con questa collaborazione puntano ad esaltare il concetto di Made in Italy di cui sono ambasciatori.